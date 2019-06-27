Упавший в оркестровую яму худрук саратовского ТЮЗа умер в больнице

, 11:55 94

О смерти Юрия Ошерова стало известно 27 июня.

Фото : Пятый канал, www.globallookpress.com, saratov24.tv

Не стало Юрия Ошерова — худрук Саратовского театра юного зрителя, советский и российский режиссер и актер умер после падения в оркестровую яму.

Мужчина скончался в больнице в четверг, 27 июня, в возрасте 76 лет. Смерть Ошерова подтвердила пресс-служба Министерства культуры региона.

«Буквально несколько минут назад стало известно, что Юрий Ошеров скончался, дата прощания с ним будет известна позже», — цитирует ТАСС представительницу ведомства.

Мужчина попал в больницу после несчастного случая на репетиции — он упал в оркестровую яму. Художественного руководителя театра незамедлительно госпитализировали, но врачам не удалось спасти ему жизнь. Ошеров был удостоен званий заслуженного артиста РСФСР и народного артиста России, отмечен орденом почета.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что не стало звезды сериала «Альф» Макса Райта.

Читайте также

+18° Днём +15°
Ночью +10°
62.81
0.29 71.38
0.15
Гороскоп на 27 июня: Раки, ждите человека из прошлого

Последние новости

12:27
«У меня целлюлит»: Седокова сделала признание под «постельным» фото
12:14
Разыскивается уроженец Грузии, ранивший трех человек в ходе драки в Петербурге
12:08
«Выключился левый двигатель, правый блок полыхал»: Пассажир Ан-24 о крушении
11:55
Упавший в оркестровую яму худрук саратовского ТЮЗа умер в больнице
11:49
Видео: Меркель снова бросило в дрожь на официальном мероприятии
11:35
«Двойка с минусом»: Юлию Михалкову в прозрачной юбке упрекнули в мужеподобности

Сейчас читают

«Где трусики?» Экстремальное бикини «русской Кардашьян» едва прикрыло ее формы
«Это не ты!» Экс-любовница Гуфа выложила полуголые фото
«Россия сильно впереди»: солист Little Big удивил Собчак своей позицией

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге