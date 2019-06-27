Упавший в оркестровую яму худрук саратовского ТЮЗа умер в больнице

Не стало Юрия Ошерова — худрук Саратовского театра юного зрителя, советский и российский режиссер и актер умер после падения в оркестровую яму.

Мужчина скончался в больнице в четверг, 27 июня, в возрасте 76 лет. Смерть Ошерова подтвердила пресс-служба Министерства культуры региона.

«Буквально несколько минут назад стало известно, что Юрий Ошеров скончался, дата прощания с ним будет известна позже», — цитирует ТАСС представительницу ведомства.

Мужчина попал в больницу после несчастного случая на репетиции — он упал в оркестровую яму. Художественного руководителя театра незамедлительно госпитализировали, но врачам не удалось спасти ему жизнь. Ошеров был удостоен званий заслуженного артиста РСФСР и народного артиста России, отмечен орденом почета.

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