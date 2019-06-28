С понедельника, 1 июля, в России вступит в силу сразу ряд важных нововведений. Так, застройщики не смогут брать деньги у дольщиков напрямую. Средства будут храниться на специальных счетах. Строители их получат лишь после того, как новоселам передадут ключи от квартир.

Автомобилистам стоит знать, что заканчивается соглашение о заморозке цен на топливо. Правда, власти пообещали, что резкого роста ждать не стоит. Отличить качественную молочную продукцию от суррогата станет проще. Молочные и молокосодержащие товары будут выкладываться на витринах отдельно. При этом их должна сопровождать надпись «Продукты без заменителя молочного жира».

Гостиницы получат «звездность». В России начинается обязательная классификация отелей. Максимальная ежедневная процентная ставка по потребительским кредитам теперь ограничена и составит 1%. Родители детей-инвалидов будут получать повышенную компенсацию по уходу. Она увеличится почти вдвое.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал закон о защите прав дольщиков в случае банкротства застройщика.