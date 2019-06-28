Шокирующее видео: в Узбекистане аттракцион рухнул на землю вместе с людьми

, 20:22 Видео 34

Экстремальное развлечение, по словам очевидцев, стоило жизни молодой девушке.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : YouTube / Ekaterina Lisovets

Поход в парк аттракционов закончился для некоторых жителей Узбекистана плачевно. Экстремальная карусель с посетителями рухнула прямо во время очередного сеанса. Инцидент произошел в пятницу, 28 июня.

Очевидцам удалось запечатлеть момент трагедии на аттракционе. На записи видно, что фрагмент конструкции, с находящимися там  людьми, отломился и полетел вниз, при этом карусель была уже на внушительной высоте, успев описать половину круга.

По словам свидетелей произошедшего, в результате падения аттракциона погибла молодая девушка. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее 5-tv.ru писал о поломке карусели в «Сокольниках». Трое детей выпали из кабины аттракциона «Колобок».

Читайте также

+18° Днём +19°
Ночью +10°
63.08
0.03 71.82
0.16
Гороскоп на 28 июня: Весы, вы играете с огнем!

Последние новости

20:22
Шокирующее видео: в Узбекистане аттракцион рухнул на землю вместе с людьми
20:11
Видео: участвовать в развитии Петербурга готовы жители всей России
19:53
2019 год станет одним из самых жарких за последние пять лет — ООН
19:40
Сколько команда Бари Алибасова заработала на «спектакле» вокруг отравления?
19:28
В Кремле объяснили появление Путина на ужине в Японии со своим термосом — видео
19:12
Отдыхающая в Италии Семенович: «Готовы к жаркому вечеру?»

Сейчас читают

«Ребенок любви!»: сын Рудковской и Плющенко умилил фанатов новым образом
Регина Тодоренко заявила, что может прийти на свою свадьбу без нижнего белья
Видео: Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений с Россией

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге