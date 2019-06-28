Шокирующее видео: в Узбекистане аттракцион рухнул на землю вместе с людьми

Поход в парк аттракционов закончился для некоторых жителей Узбекистана плачевно. Экстремальная карусель с посетителями рухнула прямо во время очередного сеанса. Инцидент произошел в пятницу, 28 июня.

Очевидцам удалось запечатлеть момент трагедии на аттракционе. На записи видно, что фрагмент конструкции, с находящимися там людьми, отломился и полетел вниз, при этом карусель была уже на внушительной высоте, успев описать половину круга.

По словам свидетелей произошедшего, в результате падения аттракциона погибла молодая девушка. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее 5-tv.ru писал о поломке карусели в «Сокольниках». Трое детей выпали из кабины аттракциона «Колобок».