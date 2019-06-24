Момент поломки аттракциона в «Сокольниках», откуда выпали дети, попал на видео

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По предварительной информации, в результате инцидента пострадали три ребенка.

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Фото, видео : Пятый канал, YouTube / Виктория Нерознак

Трое детей выпали из кабины аттракциона «Колобок» в московском парке «Сокольники» в субботу, 22 июня. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с камер наблюдения, на котором отражен момент выхода аттракциона из строя.

Судя по кадрам, во время работы карусели произошла техническая неполадка. Отлетел один из элементов конструкции, после чего кабинка вышла из строя, и аттракцион остановился. Уже после остановки «Колобка» неожиданно открылись страховочные крепежи, и дети упали на землю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, в результате инцидента дети, предварительно, получили черепно-мозговые травмы. По факту произошедшего СК России по Москве возбудил уголовное дело.

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