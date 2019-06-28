Концерт Хаски в Екатеринбурге прервали из-за давки и пиротехники

Выступление популярного рэпера Хаски на музыкальном фестивале в Екатеринбурге прервали из-за давки в толпе, пишут РИА Новости.
Организаторы мероприятия заявили, что действия поклонников творчества музыканта были небезопасны — молодые люди прорвали ограждение и начали жечь пиротехнику. Толпа никак не реагировала на требования охраны, в результате чего было принято решение остановить выступление артиста. Ему отключили микрофон.
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По ее словам, на концерт Хаски пришли около 20 тысяч зрителей. Данные о пострадавших не сообщаются.
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