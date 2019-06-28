Концерт Хаски в Екатеринбурге прервали из-за давки и пиротехники

, 23:55 Видео 55

Выступление популярного рэпера на музыкальном фестивале организаторы остановили из соображений безопасности.

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Фото, видео : Instagram @huskymusicfans, @angelika_lapteva, @mikeekb

Выступление популярного рэпера Хаски на музыкальном фестивале в Екатеринбурге прервали из-за давки в толпе, пишут РИА Новости.

Организаторы мероприятия заявили, что действия поклонников творчества музыканта были небезопасны — молодые люди прорвали ограждение и начали жечь пиротехнику. Толпа никак не реагировала на требования охраны, в результате чего было принято решение остановить выступление артиста. Ему отключили микрофон.

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«Потому что никакой другой возможности как-то повлиять и дать понять публике, что происходит что-то нездоровое, не было», — приводит агентство слова пресс-секретаря фестиваля Людмилы Шегал.

По ее словам, на концерт Хаски пришли около 20 тысяч зрителей. Данные о пострадавших не сообщаются.

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