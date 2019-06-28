Певица Полина Гагарина поразила поклонников жарким танцем во время одного из своих концертов. Движения артистки оказались настолько завораживающими, что фанаты всерьез заявили о том, что она «может и не петь».

Сама же Гагарина поблагодарила слушателей за душевный прием.

«Очень давно мне хотелось такого душевного, уютного и камерного концерта, на котором можно оторваться по полной!» — написала певица в посте.

«Да, я по-прежнему в восторге!» — подтвердил в комментариях один из поклонников.

«Вчера был прямо праздник!» — добавил другой.

«Вы прекрасны!» — не сдержался еще один подписчик.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Полина Гагарина переехала на лето в Подмосковье.