Исполнителя Gangnam Style Psy вызвали на допрос из-за секс-скандала

Южнокорейского певца заподозрили в причастности к организации эскорт-услуг на одной из вечеринок. Полиция допросила музыканта 17 июня в Сеуле. Речь шла о его о взаимоотношениях с главой продюсерского центра Ян Хен Сук, сообщает издание Metro.

У правоохранителей появилась информация, что в одном из ночных клубов в 2014 году Ян Хен Сук организовал приезд проституток для международных инвесторов. В том числе на мероприятии присутствовал предприниматель Джо Лоу, объявленный в розыск властями США, Сингапура и Малазии.

Гороскоп на 29 июня: Девы, искуситель уже у вашей двери!

Музыкант Psy во время допроса категорически отрицал свою причастность к эскорт-услугам. По словам певца, он ушел с мероприятия вместе с продюсером. На самой вечеринке ничего противозаконного не видел. При этом исполнитель признал факт знакомства с Джо Лоу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автора хита Gangnam Style отправят в Северную Корею.