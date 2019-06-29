Гороскоп на 29 июня: Девы, искуситель уже у вашей двери!

Время говорить о любви, Рыбы. Как ни странно, но стоит задуматься о том, как вы воспринимаете сами себя. Сейчас вам необходимо найти то, что вас вдохновит на смелые поступки. Прикосновение — это язык любви, Тельцы. Речь идет о нежных объятиях и поцелуях. Сегодня вам это необходимо. Львы, вы слишком торопитесь. Все идет так, как должно идти. Сбавьте обороты. «Можешь и не петь»: Полина Гагарина исполнила жаркий танец на концерте — видео

Овен — гороскоп на сегодня, 29 июня

Вы не заслуживаете такого обращения, Овны. Будьте честны с собой в том, чего вы действительно хотите. Возможно пришло время выйти из игры. Но, если вы чувствуете, что есть надежда на лучшее, откровенно поделитесь своими мыслями с родными. Помните, ваша поддержка гораздо сильнее, чем вы думаете. Не стесняйтесь обращаться к близким, когда тяжело.

Космический совет: если вы чувствуете, что есть надежда на лучшее, откровенно поделитесь своими мыслями с родными.

Телец — гороскоп на сегодня, 29 июня

Прикосновение — это язык любви, Телец. Речь идет о нежных объятиях и поцелуях. Сегодня вам это необходимо. Вероятно, вам предстоит визит к врачу, но не переживайте, все пройдет благополучно! Ждите хороших новостей.

Космический совет: ждите хороших новостей.

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Близнецы — гороскоп на сегодня, 29 июня

Близнецы, бывает тяжело, но в конечном счете все невзгоды проходят и наступает «белая полоса». То, что вам может помочь сегодня: сделайте упражнение на самоисцеление. Напишите на листе бумаги позитивные аспекты вашей жизни и сами удивитесь, как их много.

Космический совет: сделайте упражнение на самоисцеление.

Рак — гороскоп на сегодня, 29 июня

У каждого есть прошлое, Рак. Но доколе это прошлое будет мешать вашему настоящему? И сколько отрицательных эмоций вы будете продолжать нести в свое будущее? Будьте честны с собой в отношении шаблонов, от которых вы должны освободиться. Хватит проецировать свой гнев на других. Найдите «взрослый путь» для решения ваших проблем.

Космический совет: будьте честны с собой в отношении шаблонов, от которых вам нужно освободиться.

Лев — гороскоп на сегодня, 29 июня

Львы, к чему эта спешка? Все идет, как и должно идти. Будьте благодарны за те чудесные вещи, которые происходят с вами. Львы, ничего не поменяется в жизни, если вы не приложите к этому усилия. Работайте над собой, начиная с сегодняшнего дня.

Космический совет: будьте благодарны за то, что у вас есть в этот момент.

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Дева — гороскоп на сегодня, 29 июня

Вселенная посылает вам настоящего заклинателя — кого-то, кто знает все ваши слабости и может заставить вас по-настоящему «покраснеть». Держитесь крепко на ногах, искушение будет большое. Можете насладиться флиртом, главное не увлечься слишком сильно, чтобы потом не жалеть. Эта встреча не приведет к серьезным отношениям.

Космический совет: держитесь крепко на ногах, искушение будет большое.

Весы — гороскоп на сегодня, 29 июня

Весы, вам необходимо определиться, чего вы хотите. Вы заслуживаете признания и любви. Сейчас настал тот момент, когда все может поменяться. Будьте готовы написать новую главу в любовных отношениях.

Космический совет: будьте готовы написать новую главу в любовных отношениях.

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Скорпион — гороскоп на сегодня, 29 июня

Стрельцы, вы берете на себя слишком много ответственности. Послушайте, перестаньте все время думать головой, дайте возможность вашему сердцу поучаствовать в решении некоторых вопросов. Это была довольная бурная неделя, сейчас важно отдохнуть и набраться сил.

Космический совет: вы берете на себя слишком много ответственности.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 29 июня

Стрельцы, кто-то из вашего прошлого может появиться с намерением разжечь пламя вашей души. Не торопитесь броситься «в омут с головой». В сочетании с этим, Стрельцы, для вас время пересмотра некоторых жизненных правил. Берегите гармонию в ваших отношениях.

Космический совет: не торопитесь броситься «в омут с головой».

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Козерог — гороскоп на сегодня, 29 июня

Что ждет вас в эти выходные: любовь, гармония и единение. Проведите больше времени с семьей и в компании тех, кто заставляет вас чувствовать себя как дома. Для некоторых из вас это может стать временем позитивных перемен в жизни. Космический совет: это может быть время положительных изменений в вашей жизни.

Водолей — гороскоп на сегодня, 29 июня

Водолеи, вы развлекаетесь на всю катушку, но что произойдет, когда веселье закончится? Подумайте о тех, людях, которые вас окружают. Протянут ли они руку помощи в тот момент, когда будет плохо. Если да, то вы на правильном пути. Звезды также говорят, что есть большая вероятность встретить человека, который сыграет важную роль в вашей жизни.

Космический совет: подумайте о тех, людях, которые вас окружают.

Рыбы — гороскоп сегодня, 29 июня

Давайте поговорим о любви, Рыбы. Как ни странно, но стоит задуматься о том, как вы воспринимаете сами себя. Сейчас вам необходимо найти то, что вас вдохновит на смелые поступки. Что необходимо сделать в эти выходные: позволить себе то, что вы даете другим. Любовь к себе — это волшебное зелье, благодаря которому вы почувствуете вкус жизни во всей полноте.

Космический совет: позвольте себе то, что вы даете другим.

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