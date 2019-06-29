Огромный бюст «русской Кардашьян» едва не вывалился из откровенного платья

, 12:58 Фото 73

Анастасия Квитко продемонстрировала поклонникам очередной сексуальный наряд, который подчеркнул ее роскошные формы.

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Фото, видео : Instagram @anastasiya_kvitko

Анастасию Квитко прозвали «русской Кардашьян» за объемные бедра и пышную грудь. Модель любит демонстрировать свою фигуру в соцсети и перманентно радует поклонников откровенными фотографиями. Недавно 24-летняя модель опубликовала снимок, который в очередной раз привел фанатов в восторг.

На снимке роскошная грудь Квитко почти выпадает из выреза откровенного платья. Обтягивающий наряд также подчеркнул объемные бедра Квитко.

Instagram @anastasiya_kvitko

Поклонники оставили на странице блогера множество комплиментов:

«Ты выглядищь потрясающе!»

«Слишком идеально, чтобы быть реальным»;

«Великолепно!» — написали сраженные красотой форм Анастасии подписчики.

«Русская Кардашьян» в детстве занималась легкой атлетикой. Карьеру модели Анастасия начала в 17 лет, когда в социальной сети девушку заметил известный фотограф и предложил ей сотрудничество.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, экстремальное бикини «русской Кардашьян» едва прикрыло ее формы.

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