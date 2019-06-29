Огромный бюст «русской Кардашьян» едва не вывалился из откровенного платья

Анастасию Квитко прозвали «русской Кардашьян» за объемные бедра и пышную грудь. Модель любит демонстрировать свою фигуру в соцсети и перманентно радует поклонников откровенными фотографиями. Недавно 24-летняя модель опубликовала снимок, который в очередной раз привел фанатов в восторг.

На снимке роскошная грудь Квитко почти выпадает из выреза откровенного платья. Обтягивающий наряд также подчеркнул объемные бедра Квитко.

Instagram @anastasiya_kvitko