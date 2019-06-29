Элина Быстрицкая на момент смерти весила 38 килограммов

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Помощница актрисы Ксения Рубцова уверяет, что сестра морила Быстрицкую голодом.

Фото : ТАСС / Валентин Соболев

Помощница скончавшейся в апреле Народной артистки СССР Элины Быстрицкой Ксения Рубцова в эфире Первого канала заявила, что родная сестра кинозвезды морила ее голодом. По словам Рубцовой, перед смертью Быстрицкая весила всего 38 килограммов, сообщает Teleprogramma.pro.

Помощница рассказала, что ей звонили соседи актрисы и спрашивали, почему она перестала приносить еду Элине Авраамовне.

«Я им честно сказала, что сестра оградила меня от общения с актрисой и я ничего не могу сделать», — рассказала Рубцова и добавила, что у Быстрицкой был подаренный ею телефон с большими кнопками. Актриса могла позвонить ей в любое время, но однажды звонки прекратились.

«Я так понимаю, что сестра нашла телефон и забрала его», — заявила помощница кинозвезды.

В ходе программы также дали высказаться и сестре Элины Быстрицкой Софье Шегельман, которая рассказала, что до последнего дня актриса ела нормально.

«Она не похудела. Ела кисель. Все это лишь разговоры. Я следила, чтобы она не похудела», — заявила Шегельман.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по ходатайству коллег актрисы в Следственный комитет направлено письмо с требованием эксгумировать тело Быстрицкой. Близкие и знакомые хотят убедиться, что кинозвезда умерла своей смертью.

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