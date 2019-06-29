Элина Быстрицкая на момент смерти весила 38 килограммов

Помощница скончавшейся в апреле Народной артистки СССР Элины Быстрицкой Ксения Рубцова в эфире Первого канала заявила, что родная сестра кинозвезды морила ее голодом. По словам Рубцовой, перед смертью Быстрицкая весила всего 38 килограммов, сообщает Teleprogramma.pro.
Помощница рассказала, что ей звонили соседи актрисы и спрашивали, почему она перестала приносить еду Элине Авраамовне.
В ходе программы также дали высказаться и сестре Элины Быстрицкой Софье Шегельман, которая рассказала, что до последнего дня актриса ела нормально.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по ходатайству коллег актрисы в Следственный комитет направлено письмо с требованием эксгумировать тело Быстрицкой. Близкие и знакомые хотят убедиться, что кинозвезда умерла своей смертью.