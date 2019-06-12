Почему тело Элины Быстрицкой хотят эксгумировать? Война за наследство продолжается

Продолжается борьба за наследство легендарной советской актрисы Элины Быстрицкой. В деле появляются все новые и новые шокирующие детали. Подробнее — в сюжете «Светской хроники».

Элина Авраамовна скончалась 26 апреля на 92-м году жизни. В последние месяцы она тяжело болела и практически не вставала. Артистка, чьи главные кинороли были сыграны в далеких 60-х годах, накопила приличное состояние. На ее счетах хранилось 38 миллионов рублей.

Наталья Захарова, подруга Быстрицкой: «Это были те средства, которые Элина Авраамовна всю жизнь, так сказать, копила. У нее была зарплата — несмотря на то, что она была больна, Малый театр продолжал ей платить зарплату».

От мужа осталась квартира в центре Москвы. С Николаем Кузьминским она прожила 27 лет, пока не уличила его в измене. Кроме того, актриса владела загородным домом в Литве и земельным участком в Одинцовском районе. По завещанию актрисы вся ее недвижимость должна отойти родной сестре Софье Шегельман.

Софья Шегельман: «Это завещание на мое имя. И сейчас нотариус занимается его приведением. Ну, обычная процедура».

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Только вот что случилось с миллионами Быстрицкой неясно. Эти деньги со счетов пропали! В их краже Софья Шегельман обвинила помощницу актрисы Ксению Рубцову.

«Мне обидно, неприятно и оскорбительно, что моя сестра прожила честную, красивую, яркую жизнь. Я обычную жизнь, но тоже никогда ни в какой гадости не была измарана. И нам обеим конец жизни отравили!»

Ксения опекала актрису в последние годы и помогала ей в быту. Известно, что доверенность на распоряжение счетом в банке была написана актрисой на имя Рубцовой. Та по просьбе Быстрицкой отсылала деньги Софье Шегельман в Израиль.

Наталья Захарова: «Элина Авраамовна написала ей генеральную доверенность когда-то, для того чтобы она отправляла Софье Авраамовне деньги, в которых она нуждалась на тот период».

Софья Шегельман: «Мы действительно были очень близки с сестрой. И, на самом деле, немного стыдно, но она действительно мне всегда помогала тем или иным способом, чаще финансово».

Друзья и знакомые Элины Быстрицкой разделились на два лагеря. Кто-то поддерживает в иске ее законную наследницу, кто-то считает, что Рубцова ни в чем не виновата.

Светлана Дятел, певица: «Софья Авраамовна на нее же подала иски, началась просто определенная война. А можно было по-другому решить такие вопросы, понимаете. Быть благодарной Ксении, что она взяла на себя все заботы ее сестры. То есть она делала больше, чем делает любая дочь».

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После обвинения в краже Рубцова подала ответный иск на Шегельман. Помощница Быстрицкой заявляет, что несколько лет назад сестра Элины Авраамовны заняла у нее около десяти тысяч долларов и не отдает. Теперь Ксения просит вернуть эти деньги через суд. Он состоялся на прошлой неделе и закончился проигрышем Рубцовой. Сама Ксения на заседание не явилась. А ее доверенные лица не смогли предоставить ни договор займа, ни расписок, ни документов о сроках возврата долга.

Светлана Дятел: «Сегодня мы очень расстроены решением суда об отказе Ксюше в ее иске. И будем дальше смотреть, как будут развиваться события. Но я думаю, что правда восторжествует».

Решение вынесено 4 июня — на сороковой день с момента смерти кинодивы. Но крупный денежный иск — не самое страшное для близких Быстрицкой. На днях, по ходатайству коллег актрисы, в следственный комитет направлено письмо с требованием об эксгумации тела Быстрицкой. Якобы кинодива на похоронах выглядела слишком худой и весила всего 30 килограммов.

Маргарита Гаврилова, адвокат Ксении Рубцовой: «Мои предположения сходятся к тому, что она потеряла интерес к жизни и его никто в ней не реанимировал. С исчезновением Ксении, которую от нее отстранили, благодаря Софье Абрамовне, у Ирины Абрамовны остались только кровать и потолок. Ни одного звонка, ни одного человека, который приходит».

Известно, что в последние месяцы жизни делами актрисы занималась ее сестра Софья Шегельман. Она специально приехала из Израиля и сама ухаживала за актрисой.

«Да, для меня это шок, действительно. Я хочу надеяться, что здравый смысл восторжествует и такой гадости с моей сестрой не проделают. Она прожила красивую жизнь, и я хочу надеяться, что и дальше все будет, как должно быть».

Была ли смерть Элины Быстрицкой насильственной, установят только после эксгумации. И тогда в деле могут появиться новые подробности.

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