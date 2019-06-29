Канцлер Германии Ангела Меркель перед переговорами с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке перепутала место, куда по протоколу должна была сесть.

На кадрах видно, что после церемонии фотографирования Меркель и Путин сверяют часы, а затем канцлер идет не в ту сторону, а именно к той части стола, где должна сидеть российская делегация во главе с президентом.

Однако Путин деликатно показал канцлеру, где, согласно рассадке, ей следует быть.

В последнее время физическое состояние Меркель вызывает беспокойство не только у нее родине. После странного приступа во время протокольного мероприятия с президентом Украины Владимиром Зеленским журналисты регулярно справляются у нее о здоровье. Вот и в ходе G20 в Осаке ей был задан такой же вопрос, на что Меркель ответила, что чувствует себя хорошо.