Путин помог растерявшейся Меркель — видео

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Курьезный случай произошел в ходе G20 в Осаке.

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Фото, видео : Reuters

Тема:
G20 132

Канцлер Германии Ангела Меркель перед переговорами с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке перепутала место, куда по протоколу должна была сесть.

На кадрах видно, что после церемонии фотографирования Меркель и Путин сверяют часы, а затем канцлер идет не в ту сторону, а именно к той части стола, где должна сидеть российская делегация во главе с президентом.

Однако Путин деликатно показал канцлеру, где, согласно рассадке, ей следует быть.

В последнее время физическое состояние Меркель вызывает беспокойство не только у нее родине. После странного приступа во время протокольного мероприятия с президентом Украины Владимиром Зеленским журналисты регулярно справляются у нее о здоровье. Вот и в ходе G20 в Осаке ей был задан такой же вопрос, на что Меркель ответила, что чувствует себя хорошо.

Тема:
G20 132
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