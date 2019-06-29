Меркель рассказала о своем здоровье

Ангела Меркель чувствует себя хорошо. Об этом канцлер Германии заявила на встрече с журналистами в субботу, 29 июня, в Осаке. По словам немецкого политика, у нее нет проблем со здоровьем, несмотря на приступы дрожи, которые настигали Меркель в последнее время на официальных встречах.

«Уверена, что как это появилось, так само и пройдет. Ничего особенного рассказать не могу», — цитирует канцлера Германии ТАСС.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором Ангела Меркель пытается унять дрожь во время встречи с президентом Германии. Эксперты полагают, что дрожь у 64-летнего политика может быть вызвана как обычной мышечной усталостью, так и болезнью Паркинсона.