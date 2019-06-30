При восхождении на Эльбрус погиб альпинист из Ирландии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберта Хаджиева.

«Один из запросивших помощи МЧС альпинистов из Ирландии погиб. Его тело спасатели спустили на поляну Азау и передали правоохранительным структурам. Остальные пятеро членов группы живы, их осматривают врачи», — рассказал спасатель.

Просьба о помощи от заблудившихся на пике туристов поступила в 13.30 в воскресенье, 30 июня. Группа из 10 человек, куда входили шесть человек из Ирландии, на высоте 5250 метров над уровнем моря сбились с тропы.

На поиск отправились спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Сотрудникам МЧС удалось отыскать в тумане шестерых иностранцев. Во время спуска на канатке один из них умер.

По словам Хаджиева, четверо россиян из этой же группы в полном порядке. Они спустились на поляну Азау самостоятельно, помощь врачей им не нужна.

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