Названа причина смерти альпиниста на Эльбрусе

, 6:12 Эфирная новость 54

Две группы из России и Ирландии накануне не смогли спуститься из-за метели.

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Фото, видео : ТАСС / Елена Афонина, Пятый канал

Причиной гибели ирландского альпиниста на Эльбрусе в воскресенье, 30 июня, стала сердечная недостаточность. Накануне из-за метели с горы не смогли спуститься две группы из России и Ирландии.

По словам спасателей, они сбились с пути во время метели. Пока туристы пережидали непогоду, один из них скончался. Сотрудники МЧС обнаружили иностранцев на высоте пять тысяч метров и доставили их на поляну Азау. Тело погибшего передали следственно-оперативной группе.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры пережидающих метель альпинистов. Россияне смогли спуститься с горы самостоятельно. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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