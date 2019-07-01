Названа причина смерти альпиниста на Эльбрусе

Причиной гибели ирландского альпиниста на Эльбрусе в воскресенье, 30 июня, стала сердечная недостаточность. Накануне из-за метели с горы не смогли спуститься две группы из России и Ирландии.

По словам спасателей, они сбились с пути во время метели. Пока туристы пережидали непогоду, один из них скончался. Сотрудники МЧС обнаружили иностранцев на высоте пять тысяч метров и доставили их на поляну Азау. Тело погибшего передали следственно-оперативной группе.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры пережидающих метель альпинистов. Россияне смогли спуститься с горы самостоятельно. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.