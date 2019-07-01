Обнаженная Ковальчук без косметики и прически заинтриговала фанатов

, 6:49 Видео 386

Певица предложила подписчикам угадать, для какой фотосессии она будет сниматься.

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Фото, видео : Instagram @juliakovalchuk

Певица Юлия Ковальчук выложила видео в Instagram, где она предстала с оголенными плечами без косметики и без укладки.

«Прическу — не делала, макияж — не делала, одежду — не надевала (почти). Вот такая у меня сегодня была интересная фотосессия. Интересно посмотреть результат и как думаете для чего?» — написала артистка.

Фолловеры были заинтригованы и стали гадать, для чего же Ковальчук обнажилась. Некоторые предположили, что певица хочет устроить фотосессию в бассейне. Однако их догадки не подтвердились. Юлия ответила, что там холодрыга.

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Другие подумали, что артистка снимает новый клип. Кто-то решил, что рекламу дивана, а некоторые высказались, что Ковальчук снова беременна. Правда, как это связано с видеороликом, не объяснили.

Юзеров удивил смелый поступок Юли — показаться без макияжа. Подписчики отметили, что негоже звезде выкладывать фото без косметики. Но большинство поклонников певицу поддержали:

«Какая вы молодец, вы не скрываетесь за тоннами make-up и выглядите естественно и гармонично»;

«Я реально подумал, что вы голая в начале! Юлия, вы очень красивая!»

«Да такая еще лучше, чем со штукатуркой! Прям супер. Ну реально!», — оставили комментарии юзеры.

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