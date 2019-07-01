Гороскоп на 1 июля: Овны, не продавайте душу за пару баксов!

Овен, вы начинаете свою неделю с откровения — вам не нужно продавать свою душу, чтобы заработать пару баксов! Большой прорыв в профессиональной сфере может вдохновить вас собрать вместе друзей и коллег, чтобы поднять тост за то, что все в вашей жизни на отлично! Дева, сегодня вас ожидает один из самых насыщенных дней за долгое время. Козерог, наличие подходящих людей рядом с вами было главным активом, как личным, так и профессиональным. Отпразднуйте этот великий момент со своими близкими друзьями.

Овен — гороскоп на сегодня, 01 июля

Вы начинаете свою неделю с откровения — вам не нужно продавать свою душу, чтобы заработать пару баксов. Вы очень грамотно балансируете на чаше весов в момент выбора и в результате поддерживает свои средства к существованию! Но это не единственная причина, по которой вы находитесь в праздничном расположении духа сегодня. Большой прорыв на профессиональном фронте может вдохновить вас собрать вместе своих друзей и коллег и поднять тост за успех.

Космический совет: передайте привет самой счастливой девушке в комнате!

Телец — гороскоп на сегодня, 01 июля

Вот некоторая интернет-мудрость, с которой вы в принципе хорошо знакомы: «Если вам не нравится то, где вы находитесь, двигайтесь. Вы не дерево!» Телец, вас просят освободиться от оков прошлого; заменить каждое «не может» на «как». Вы будете удивлены тем, сколько вы можете сдвинуть, когда перестанете повторять свои ограничения для вселенной. Обязанности, как личные, так и профессиональные, могут вас унизить. Помните, что нужно быть терпеливым с собой и с другими.

Космический совет: замените каждое «не могу» на «как».

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Близнецы — гороскоп на сегодня, 01 июля

Ваши подавленные эмоции — те, которые угрожают нанести наибольший урон, Близнецы! Как вы думаете, что происходит с гневом, обидой и грустью, которые не были выпущены? Он сохраняются в наших эмоциональных и энергетических телах, а потом проявляются в нашей физической реальности как болезни. Это очень большая цена, не так ли? Не помечая свои чувства как «позитивные» или «негативные», обработайте их и отпустите. Это единственный способ перестать смотреть на свою жизнь через призму своего прошлого.

Космический совет: не помечая свои чувства как «позитивные» или «негативные», обработайте их и отпустите.

Рак — гороскоп на сегодня, 01 июля

Это нормально, изменить свои приоритеты? Это нормально, изменить ход вашей жизни? Ваши изменяющиеся убеждения являются доказательством того, что вы преображаетесь со скоростью света.

Продолжайте фокусироваться на процессе ликвидации. Найдите минутку, чтобы оценить вашу материальную и нематериальную реальность. Это даст вам ясность о том, как упростить вашу жизнь.

Космический совет: сфокусируйтесь на процессе ликвидации.

Лев — гороскоп на сегодня, 01 июля

На этой неделе вы воплощаете в жизнь свои священные цели, вдохновляете окружающих и распространяете на них хорошие вибрации, выглядя как самая великолепная версия себя!

Проект, над которым вы работаете, требует, чтобы вы немного раздвинули границы. Ваша манифестация тоже становится сильнее, Лев. Думайте о себе как об создателе своей судьбы. Вы имеете право визуализировать все в своей жизни. Как говорит мотиватор и коуч Эстер Хикс: «Увидьте их, визуализируйте их и ожидайте их — и они будут».

Космический совет: проект, над которым вы работаете, требует, чтобы вы немного раздвинули границы.

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Дева — гороскоп на сегодня, 01 июля

Carpe diem, Дева! Сегодняшний день обещает стать одним из самых оживленных дней из тех, что вы пережили за долгое время. Но легко потерять фокус, когда так много всего происходит. Потратьте несколько дополнительных минут на коврик для релакса. Вы хотите заземлить свою энергию, прежде чем что-то начать.

Для некоторых из вас путешествие по работе может быть лишь на бумаге. Но кто сказал, что вы не можете покрасить город в фиолетовый после того, как произвели впечатление в зале заседаний?

Космический совет: Вы хотите заземлить свою энергию, прежде чем что-то начать.

Весы — гороскоп на сегодня, 01 июля

Ежедневное подтверждение изменения вашей жизни: «Я обращаю все внимание на здоровье, богатство, изобилие, процветание и деньги». Да, вы можете получить все это, дорогие Весы.

Сосредоточьтесь на поиске стабильности, чтобы вы могли воплотить свои мечты в осязаемую реальность. Пока вы в этом, отпустите менталитет «недостатка». Вы находитесь в процессе восхождения и создания новой парадигмы.

Космический совет: сосредоточьтесь на поиске стабильности, чтобы вы могли воплотить свои мечты в осязаемую реальность.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 01 июля

Сосредоточьтесь на большом материале: студии, которую вы хотите приобрести, и шикарном отпуске, который вы планируете взять в конце этого года. Если это не достаточно веская причина, чтобы привести себя в порядок, то что?

Карты просят вас подвести итоги ваших финансов, сократить ненужные расходы и сосредоточиться на ваших долгосрочных целях. Работа с финансовым экспертом поможет вам принимать более разумные решения.

Космический совет: сосредоточьтесь на ваших долгосрочных целях.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 01 июля

Автор самопомощи и мотивационный оратор доктор Уэйн Дайер так говорит о силе молчания: «Постарайтесь сделать медитацию ежедневной практикой, даже если это всего на несколько минут. Все творение проистекает из пустоты, великого молчания — это включает в себя создание нового вас, лишенного саморазрушительных привычек мышления и сопутствующих оправданий».

Ваши приоритеты на этой неделе: немного больше внимательности и немного больше медитации. Начните с 20 минут и приготовьтесь удивляться положительным изменениям, которые вы проявляете.

Космический совет: подключитесь к силе медитации и внимательности.

Козерог — гороскоп на сегодня, 01 июля

Неделя начинается на высокой ноте для любимого ребенка судьбы. Ожидайте прорывной момент, который вдохновит вас совершить набег на винный шкаф. Но вы понимаете, что это не сольная победа. Наличие правильных людей, идущих рядом с вами, было все это время вашим самым большим активом, как личным, так и профессиональным. Отпразднуйте этот великий момент со своими близкими друзьями. Космический совет: Отпразднуйте этот великий момент со своими близкими друзьями.

Водолей — гороскоп на сегодня, 01 июля

Два будет вашим волшебным числом в ближайшие дни. Приготовьтесь найти инь своему ян, Водолей! Помните, что творческая химия, которой вы делитесь, является просто продолжением вашей связи.

На этой неделе сфокусируйтесь на том, чтобы поближе познакомиться друг с другом на неформальном уровне. Поделитесь своими историями — вашей борьбой, вашими открытиями и вашими откровениями. Вы поймете, что вы вернулись к друг другу более чем одним способом.

Космический совет: творческая химия, которой вы делитесь, является просто продолжением вашей связи.

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Рыбы — гороскоп сегодня, 01 июля

Какое прекрасное чувство быть в нужном месте в нужное время! Рыбы, вы в соответствии со своей высшей целью. Продолжайте творить из пространства внутреннего познания. Принимая решения, держите долгосрочное зрение в своем уме. Помните, что вы сознательный создатель своей реальности. То, что вы проецируете в свое будущее, это то, что будет!

Космический совет: То, что вы проецируете в свое будущее, это то, что будет!

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