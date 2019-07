Видео: НЛО или ракета? Неопознанный летающий объект взорвался в небе над Кипром

Неопознанный летающий объект взорвался в небе над столицей Кипра — Никосии, передает Интерфакс. Предположительно, этот объект является зенитной ракетой. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщают очевидцы взрыва в соцсетях, изначально в небе над Никосией промелькнула вспышка, а затем послышались три громких хлопка. По одной из версий, речь может идти о взорвавшемся военном самолете.

На кадрах с места ЧП видно, что сейчас на месте работают эксперты. Информация уточняется.

A suspected stray missile crashed north of the Cypriot capital, #Nicosia, early on Monday, but no one was hurt, Turkish Cypriot officials said.

