Видео: НЛО или ракета? Неопознанный летающий объект взорвался в небе над Кипром

, 11:08 Видео 365

Инцидент произошел в Никосии. В результате ЧП только чудом никто не пострадал.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, YouTube @Barko Türk

Неопознанный летающий объект взорвался в небе над столицей Кипра — Никосии, передает Интерфакс. Предположительно, этот объект является зенитной ракетой. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщают очевидцы взрыва в соцсетях, изначально в небе над Никосией промелькнула вспышка, а затем послышались три громких хлопка. По одной из версий, речь может идти о взорвавшемся военном самолете.

На кадрах с места ЧП видно, что сейчас на месте работают эксперты. Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сирийские ПВЛ отразили атаку над Дамаском.

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