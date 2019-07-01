ПВО Сирии отразили ракетную атаку над Дамаском

ПВО Сирии отразили ракетную атаку в ночь на понедельник, 1 июля, над Дамаском. Видео обстрела опубликовало центральное телевидение страны.

Предварительно, ракета была отражена в небе над сельской местностью южного Дамаска.

Агентство SANA в свою очередь со ссылкой на свои военные источники сообщает, что атака была совершена со стороны Ливана израильскими военными самолетами. Также сообщалось о серии мощных взрывов в небе над Дамаском. Первые прозвучали около 00.30 по местному времени, позднее еще несколько, но уже меньшей мощности. РИА Новости со ссылкой на ливанский телеканал сообщило о взрывах в районе границы Сирии и Ливана, где в это время были замечены летящие на низкой высоте на юге Ливана израильские самолеты.

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