Экс-мэр Риги стал подозреваемым по уголовному делу, связанному с коррупцией

Бывший мэр Риги Нил Ушаков стал подозреваемым по уголовному делу, связанному с коррупцией. Об этом сам Ушаков рассказал на странице в Facebook.
По словам чиновника, причиной такого решения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (КНАБ) стало самодельное записывающее устройство, которое сотрудники КНАБ обнаружили в его кабинете.
Также экс-мэр Риги отметил, что его несколько озадачивает получение статуса подозреваемого накануне начала работы в Европарламенте.
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