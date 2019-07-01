Экс-мэр Риги стал подозреваемым по уголовному делу, связанному с коррупцией

Бывший мэр Риги Нил Ушаков стал подозреваемым по уголовному делу, связанному с коррупцией. Об этом сам Ушаков рассказал на странице в Facebook.

По словам чиновника, причиной такого решения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (КНАБ) стало самодельное записывающее устройство, которое сотрудники КНАБ обнаружили в его кабинете.

«Я официально получил статус подозреваемого от КНАБ. Знаете за что? За то, что в моем кабинете в Думе во время обыска было обнаружено самодельное записывающее устройство, которое валялось на полках среди сувениров и разных подарков. Как я понял из описания, речь идет о клееном картонном альбоме, в который были вклеены камера и микрофон», — написал Нил Ушаков.

Также экс-мэр Риги отметил, что его несколько озадачивает получение статуса подозреваемого накануне начала работы в Европарламенте.

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