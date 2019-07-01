Видео: Сергей Лавров предостерег ПАСЕ от провокаций

, 18:54 Эфирная новость 80

Глава МИД РФ заявил, что Россия считает недопустимым создание препятствий для работы парламентских делегаций на международных площадках.

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Фото, видео : РИА Новости / Евгений Биятов, Пятый канал

Россия считает недопустимым создание препятствий для работы парламентских делегаций на международных площадках и настаивает на принятии резолюции ООН. Об этом Сергей Лавров заявил на II Международном форуме «Развитие парламентаризма», который 1 июля открылся в Москве.

«Хотелось бы надеяться, что ситуация, аналогичная той, которая была спровоцирована русофобским меньшинством Парламентской ассамблеи Совета Европы, больше никогда и нигде не повторится. И я убежден, что в ваших силах сделать так, чтобы этого не повторилось», — отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Форум представительный, собрал участников из более чем 130 стран. В их числе спикеры и депутаты Заксобраний, эксперты, ученые, журналисты. Грузинская делегация тоже прибыла в Москву, несмотря на антироссийские настроения в Тбилиси. Во время форума пройдут различные дискуссии по всей актуальной повестке сотрудничества. Среди тем обсуждения — цифровая экономика, международная безопасность, борьба с бедностью, экология.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что российским бизнесменам смягчат визовый режим в Японии.

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