Российским бизнесменам смягчат визовый режим в Японии

, 14:33 14

Ожидается, что облегченная процедура въезда заработает с сентября текущего года.

Фото : www.globallookpress.com

Тема:
G20 130

Япония смягчит визовый режим в отношении предпринимателей из России. Такое заявление сделал премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Эта мера специально для России», — отметил Абэ.

Отмечается, что облегченная процедура въезда для российские предпринимателей должна заработать в Японии уже в сентябре текущего года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в мае во время своего визита в Японию министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил перейти к полному безвизовому режиму между двумя странами. Однако прямого ответа от японской стороны на эту инициативу тогда так и не последовало.

Тема:
G20 130
29 июн
Владимир Путин пригласил лидеров G20 в Москву на торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы
29 июн
В соцсетях потешаются над «одиноким» супругом Терезы Мэй на общем фото с женами лидеров G20
29 июн
Путин намерен поддержать председательство Саудовской Аравии в G20 — видео
29 июн
«Оставьте детей в покое»: Путин ответил на критику со стороны Элтона Джона
29 июн
Дональд Трамп назвал Путина «прекрасным парнем»
29 июн
Лидеры G20 признали усиление торговых и геополитических противоречий
29 июн
Меркель рассказала о своем здоровье
29 июн
Владимир Путин отметил динамичное развитие отношений между Россией и Египтом
29 июн
Журналисты оценили состояние Меркель на встрече с Путиным на G20 — видео
29 июн
Эрдоган заявил об отсутствии отсрочек по поставкам Турции С-400

Читайте также

+18° Днём +18°
Ночью +9°
63.08
0.03 71.82
0.16
Гороскоп на 29 июня: Девы, искуситель уже у вашей двери!

Последние новости

14:33
Российским бизнесменам смягчат визовый режим в Японии
14:14
Вдова Децла очаровала подписчиков полуобнаженным фото
13:54
Владимир Путин пригласил лидеров G20 в Москву на торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы
13:47
В Улан-Удэ после сильнейшего ливня приходится изобретать лайфхаки для передвижения по улицам
13:15
В соцсетях потешаются над «одиноким» супругом Терезы Мэй на общем фото с женами лидеров G20
12:58
Огромная грудь «русской Кардашьян» едва не вывалилась из откровенного платья

Сейчас читают

«Оставьте детей в покое»: Путин ответил на критику со стороны Элтона Джона
Ольгу Серябкину затравили в соцсети после слухов о романе с Фадеевым
«Пугачевой можно»: Любовь Успенская заявила, что тоже хочет рожать детей

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге