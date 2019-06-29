Российским бизнесменам смягчат визовый режим в Японии

Япония смягчит визовый режим в отношении предпринимателей из России. Такое заявление сделал премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Эта мера специально для России», — отметил Абэ.

Отмечается, что облегченная процедура въезда для российские предпринимателей должна заработать в Японии уже в сентябре текущего года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в мае во время своего визита в Японию министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил перейти к полному безвизовому режиму между двумя странами. Однако прямого ответа от японской стороны на эту инициативу тогда так и не последовало.