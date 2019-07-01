Сразу несколько астероидов приближаются к Земле

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Населению планеты угрожает опасность, говорят ученые.

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Фото, видео : www.globallookpress.com

Сразу несколько астероидов приближаются к Земле, сообщает RT. По данным телеканала, речь идет о небесных телах 1979 XB диаметром 900 метров, «Апофисе» размером с четыре футбольных поля, 2010 RF12 и 2000 SG344.

Так, 1979 XB проходит через Солнечную систему со скоростью около 70 тысяч километров в час и каждую секунду приближается к планете почти на 30 километров. «Апофис» находится на расстоянии более 200 миллионов километров, но в 2029 году приблизится к Земле на 30 тысяч километров.

2010 RF12, по прогнозам, в случае столкновения нанесет несколько меньший ущерб, чем метеорит, упавший в Челябинске в 2013 году. 2000 SG344 пока находится далеко, но каждую секунду приближается к планете на 1,3 километра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский телескоп впервые смог «увидеть» двойную сверхмассивную черную дыру.

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