Российский телескоп впервые смог «увидеть» двойную сверхмассивную черную дыру

Российские ученые получили надежные данные о том, что в центрах галактик могут существовать пары сверхмассивных черных дыр, вращающиеся на небольшом расстоянии друг от друга. Их впервые «разглядела» российская наземно-космическая обсерватория «Радиоастрон». Об этом сообщает РИА Новости.

Очень необычную черную дыру OJ287, находящуюся в одной из галактик в созвездии Рака, астрономы открыли одной из первых еще в 1970-х годах. Она расположена на расстоянии в 3,6 миллиарда световых лет от Земли. В результате наблюдений был установлен удивительный феномен — OJ287 периодически «взрывалась» после чего ее яркость повышалась в несколько раз.

Согласно предположениям исследователей уже нового тысячелетия, причиной феномена может быть то, что указанная черная дыра не одинока в центре своей галактики — у нее есть дыра-компаньон. Она сближается с OJ287 примерно каждые 12 лет. После чего проходит через ее диск аккреции — «пояс» вокруг OJ287, состоящий из обломков астероидов, звездной материи и газа.