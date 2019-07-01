Заповедник «Туколонь» могли поджечь «черные лесорубы»

Прокуратура Иркутской области разбирается и в причинах пожара в заповеднике «Туколонь». По предварительной версии надзорного ведомства, природный заказник умышленно подожгли «черные лесорубы», за которыми могут стоять местные чиновники.

Власти попытались оправдаться, во всем обвинили журналистов и самих сотрудников прокуратуры. Якобы те, 28 июня, во время рейда, курили и бросали окурки на землю. Вот тайга и вспыхнула. Эту версию сегодня опровергли в МЧС. В официальном документе, который оказался в нашем распоряжении, сказано — очаг обнаружили спустя сутки — то есть 29 числа.

«Будет проверена версия умышленного поджога с целью сокрытия вещественных доказательств на месте незаконной вырубки. Информация, размещенная на сайте правительства Иркутской области не соответствует действительности. Вопреки сведениям, изложенным на сайте правительства Иркутской области, официальная информация о проводимых мероприятиях сотрудниками МЧС озвучена не была, протокол опроса свидетелей не составлялся», — заявила старший помощник байкальского межрегионального природоохранного прокурора по взаимодействию со СМИ Наталья Рягузова.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, по этому делу задержали регионального министра лесного комплекса Сергея Шеверду. Именно по его распоряжению, как считают следователи, в заказнике под видом санитаркой чистки вырубались уникальные хвойные деревья.