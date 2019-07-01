Рынок строительства ждут большие перемены

С 1 июля россиян снова ждут изменения. Повышаются пособия по уходу за детьми-инвалидами первой группы. Выплаты неработающим родителям увеличатся почти вдвое - до 10 тысяч рублей. Раньше платили 5 тысяч 500. Меняется порядок продажи молочных продуктов. Натуральные теперь должны быть отделены на прилавках от тех, в которых присутствуют заменители молочных жиров. Обязательной с сегодняшнего дня стала классификация гостиниц по звездности. Это касается отелей, где больше 50 номеров. Звезды с этого дня должны также присваивать пляжам и горнолыжным трассам.

И еще важнейшее изменение. В понедельник, 1 июля, вступил в силу закон о защите дольщиков. Их вложения теперь будут храниться на специальных эскроу-счетах. А застройщик будет возводить дома на свои или заемные средства. В случае проблем деньги дольщикам должны вернуть. В целом рынок долевого строительсва ждут большие перемены.

Заключается трехсторонний договор между покупателем, банком и застройщиком. Покупатель переводит деньги на эскроу-счет. Застройщик строит дом на свои средства или может взять в этом же банке кредит. Но деньги покупателя он получит, только когда сдаст жилье. В противном случае, если обанкротится или сорвет сроки более чем на полгода, покупатель в праве тут же забрать деньги со счета. Сумму до 10 миллионов рублей.

Максим Облендер расскажет подробнее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в России изменились правила торговли молочными продуктами.