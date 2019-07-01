С 1 июля в России изменились правила торговли молочными продуктами

, 7:38 Эфирная новость 347

Соблюдение новых требований выкладки товара на полках в магазине будет контролировать Роскачество.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

С понедельника, 1 июля, в России вступают в силу сразу ряд важных нововведений. Одним из них станут новые правила выкладки молочной продукции на торговых полках.

«Молочка» не содержащая растительные жиры теперь должна визуально выделяться. При этом их должна сопровождать надпись «Продукты без заменителя молочного жира».

За исполнением постановления правительства РФ, принятого в конце января 2018 года, будут следить специалисты Роскачества, которые в ближайшее время намерены провести рейд в торговых точках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал какие еще нововведения изменят жизнь россиян с 1 июля 2019 года.

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