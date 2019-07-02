Горящие в Латвии торфяники угрожают территории России

Крупный природный пожар тушат на востоке Латвии. В Карсавском крае на 20 гектарах горят торфяники.

Густой, едкий дым уже накрыл ближайшие села. Оперативные службы обследуют дома, чтобы выяснить, стоит ли эвакуировать людей. Потушить пожар пытаются и с воздуха, но локализовать возгорание пока так и не удалось.

В любой момент стихия может перекинуться на территорию России. Граница всего в четырех километрах от очага.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что прокуратура проводит проверку по факту крупного пожара в заповеднике «Туколонь» в Иркутской области. По предварительной версии, его могли поджечь «черные лесорубы», за которыми могут стоять местные чиновники.