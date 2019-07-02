Видео: ВКС России успешно испытали новейшую ракету системы ПРО

, 8:50 Эфирная новость 136

В Минобороны подчеркнули, что новая отечественная противоракета еще раз подтвердила все заложенные в нее характеристики.

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Фото, видео : © РИА Новости / Пресс-служба МО РФ, Пятый канал

Российские ВКС на полигоне в Казахстане испытали новейшую ракету отечественной системы противоракетной обороны. Как сообщили в командовании воздушно-космических войск, боеголовка успешно поразила условную цель с заданной точностью.

В Минобороны подчеркнули: испытание новой отечественной противоракеты еще раз подтвердило все заложенные характеристики.

Российская система ПРО предназначена для перехвата новейших ракет, в том числе отражения удара из космоса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о начале производство новейшей системы ПРО С-500 «Прометей». Ожидается, что она будет способна поражать самолеты, вертолеты, другие воздушные цели, а также крылатые ракеты и боевые блоки гиперзвуковых ракет.

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