Видео: ВКС России успешно испытали новейшую ракету системы ПРО

Российские ВКС на полигоне в Казахстане испытали новейшую ракету отечественной системы противоракетной обороны. Как сообщили в командовании воздушно-космических войск, боеголовка успешно поразила условную цель с заданной точностью.

В Минобороны подчеркнули: испытание новой отечественной противоракеты еще раз подтвердило все заложенные характеристики.

Российская система ПРО предназначена для перехвата новейших ракет, в том числе отражения удара из космоса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о начале производство новейшей системы ПРО С-500 «Прометей». Ожидается, что она будет способна поражать самолеты, вертолеты, другие воздушные цели, а также крылатые ракеты и боевые блоки гиперзвуковых ракет.