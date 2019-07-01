Производство С-500 началось в России

Производство новейших систем ПРО и ПВО С-500 «Прометей» началось в России. Об этом в воскресенье, 30 июня, во время эфира на телеканале «Россия-1» сообщил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

«В настоящее время проводятся поэтапные испытания различных элементов ЗРС С-500 с проведением пусков новых ракет, не имеющих аналогов в мире», — отметил Чемезов.

С-500 будет способна поражать самолеты, вертолеты, другие воздушные цели, а также крылатые ракеты и боевые блоки гиперзвуковых ракет. Ожидается, что новая система будет значительно превосходить С-400 и его американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия не будет продавать новейшее оружие за рубеж.