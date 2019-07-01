Производство С-500 началось в России

, 0:10 70

В ближайшие годы системы ПРО и ПВО С-500 «Прометей» появятся на российском вооружении.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС / Сергей Бобылев, Виталий Невар, Сергей Мальгавко

Производство новейших систем ПРО и ПВО С-500 «Прометей» началось в России. Об этом в воскресенье, 30 июня, во время эфира на телеканале «Россия-1» сообщил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

«В настоящее время проводятся поэтапные испытания различных элементов ЗРС С-500 с проведением пусков новых ракет, не имеющих аналогов в мире», — отметил Чемезов.

С-500 будет способна поражать самолеты, вертолеты, другие воздушные цели, а также крылатые ракеты и боевые блоки гиперзвуковых ракет. Ожидается, что новая система будет значительно превосходить С-400 и его американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия не будет продавать новейшее оружие за рубеж.

Читайте также

+15° Днём +22°
Ночью +13°
63.08
0.03 71.82
0.16
Гороскоп на 30 июня: Козероги, будьте осторожны!

Последние новости

1:15
Лукашенко подарил Путину фигурку дзюдоистов на неформальной встрече
0:58
«Пора достать зонт»: в первый день июля в Петербурге ожидается дождь и гроза
0:43
Страны Балтии намерены подготовить резолюцию против восстановления России в ПАСЕ
0:26
«На папу похожа»: Тина Канделаки опубликовала редкое фото 19-летней дочери
0:10
Производство С-500 началось в России
23:54
«Русалка!» Лера Кудрявцева в купальнике покорила фанатов — фото

Сейчас читают

Шестой заход? Поклонники заметили признаки беременности у многодетной Порошиной
«Молча завидую крану»: Бузова смутила мужчин фото у питьевого источника
Страшнее ядерных ракет: в США рассказали, какое оружие России самое мощное

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге