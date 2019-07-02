Генералы НАТО не поняли паники Украины из-за мнимой угрозы из России

, 8:59 Эфирная новость 151

Украинские военачальники заявили, что Россия якобы перекрыла район проведения маневров. Из-за этого учения были перенесены в другое место.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

Командование совместных учений НАТО и Украины «Sea Breeze-2019» срочно изменило планы! Все из-за мнимой угрозы России.

В военно-морских силах Незалежной заявили, что наша страна якобы перекрыла район проведения маневров. Судя по всему, панику посеял российский сторожевой корабль «Сметливый». Однако, он только наблюдает за американским эсминцем «Карни».

Но, как заявляют в Киеве, это ставит под угрозу само проведение учений. Поэтому маневры перенесли в другой район, что, кстати, вызвало недоумение у генералов НАТО. Они к наблюдению со стороны России отнеслись спокойно, тем более, это — обычная практика.

Ранее 5-tv.ru подробнее расказывал о том, кто принимает участие в «Sea Breeze-2019».

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