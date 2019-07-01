Учения НАТО «Sea Breeze-2019» стартовали на Украине

На черноморском побережье Украины в понедельник, 1 июля, стартуют масштабные международные учения «Sea Breeze-2019».

Накануне, НАТО уже перебросили свои самолеты в Одессу. На одном из них прилетел британский спецназ. ВМС США в этот раз будут представлены эсминцем «Карни», который оснащен крылатыми ракетами «Томагавк», и десантным кораблем «Юма». Они уже отшвартовались в украинском порту.

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Также в учениях примут участие корабли Болгарии, Румынии, Турции и Грузии. За тренировками военных НАТО будет пристально следить Россия. В Минобороны заявили: сторожевой корабль «Сметливый» уже приступил к наблюдению за американским эсминцем.

Как сообщал 5-tv.ru, военные НАТО будут отрабатывать наземное, морское и воздушное взаимодействия, а также опробуют подводные операции — ранее речной элемент никогда не отрабатывался.