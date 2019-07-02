Мультизерновой хлеб прошел проверку Роскачества

Исследование Роскачества показало, что представленный на отечественных прилавках мультизерновой хлеб — безопасен. Но, с точки зрения пользы, есть вопросы: сообщается, например, о большом количестве соли в 10 из 11 изученных марок.

Мультизерновой хлеб содержит много клетчатки, то есть пищевых волокон, которые желудок человека не переваривает, а вот микрофлора кишечника очень даже любит. Именно клетчатка несет благоприятное воздействие на метаболизм.

«Если выбирать между хлебом обычным и МЗЦ (мультизерновой, зерновой и цельнозерновой), то предпочтение следует отдать последнему», — отмечается в пресс-релизе Роскачества.

Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности разработал специальную концепцию для проверки мультизернового хлеба: было исследовано 11 марок стоимостью от 38 до 196 рублей.

В хорошем хлебе должно быть:

не менее 6% пищевых волокон;

не менее 5% зерновых продуктов;

не более 0,135% фосфора;

не более 1% соли.

Вот с последним параметром как раз и возникли проблемы. Всемирная организация здравоохранения рекомендует в день потреблять не более пяти граммов соли, отсюда и требование, что в 100 граммах хлеба ее должно быть не больше грамма. Только один продукт из 11 («Доволя Вкусное счастье») приблизился к нормам Роскачества. В нем 1,1 грамма соли.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что с 1 июля изменились правила торговли молочными продуктами.