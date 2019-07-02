Маргарита Грачева возвращается к жизни после того, как муж отрубил ей руки

Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти рук из-за подозрений в измене, возвращается к нормальной жизни. Жертва ревнивца пишет книгу о пережитом прошлом и, не стесняясь своего тела, фотографируется в откровенных нарядах.

На странице ВКонтакте Маргарита выложила несколько снимков с профессиональной фотосессии. На фото видно, что вместо правой кисти у девушки установлен протез. Левую руку медикам удалось пришить, однако на ней заметны шрамы и она выглядит припухшей. Маргарита на кадрах в черном наряде и сексуальном нижнем белье.

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