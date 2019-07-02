Маргарита Грачева возвращается к жизни после того, как муж отрубил ей руки

, 14:12 Фото 135

Жертва супруга-изувера, спустя полтора года после трагедии начала писать книгу и приняла участие в фотосессии.

Фото : ВКонтакте

Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти рук из-за подозрений в измене, возвращается к нормальной жизни. Жертва ревнивца пишет книгу о пережитом прошлом и, не стесняясь своего тела, фотографируется в откровенных нарядах.

На странице ВКонтакте Маргарита выложила несколько снимков с профессиональной фотосессии. На фото видно, что вместо правой кисти у девушки установлен протез. Левую руку медикам удалось пришить, однако на ней заметны шрамы и она выглядит припухшей. Маргарита на кадрах в черном наряде и сексуальном нижнем белье.

ВКонтакте

«После трагедии мне казалось, что теперь я не привлекательна!» — написала в соцсетях Маргарита Грачева.

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Жертва домашнего насилия утверждает, что до сих пор не научилась до конца принимать свою внешность. Ей сложно привыкнуть, что из девушки без видимых недостатков, она превратилась в девушку без рук. Однако Рита не отчаивается и работает над собой.

«Сексуальность — это же не только внешний вид. Это что-то глубже, где-то внутри!» — говорит Грачева.

Бывшая жена изувера пишет книгу о пережитом опыте. Грачева хочет помочь тем, кто переживает домашнее насилие и не может уйти от супруга-тирана. Опубликовать произведение Рита Грачева планирует этой осенью. Об этом сообщает телеканал 360.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отрубившему жене руки Дмитрию Грачеву дали 14 лет строгого режима.

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