Иголки и массаж: как врачи выхаживают Николая Носкова после инсульта

Музыкант Николай Носков, длительное время восстанавливающийся после перенесенного инсульта, намерен вернуться на сцену и выступить с концертом уже в этом году в Москве. Все это время его супруга Марина помогала артисту бороться с тяжелым недугом. По словам женщины, 63-летнему бывшему солисту группы «Парк Горького» становится лучше.

«Страшно загадывать на будущее, но Коле действительно гораздо лучше. Реабилитация продолжается. Теперь восстанавливающие и поддерживающие процедуры с нами навсегда. Нейропсихологи, лечебная физкультура, массажи, иголочки, физио… Речь еще полностью не вернулась, но врачи дают хорошие прогнозы, так же как и в случае с моторикой в целом», — цитирует Марину Носкову Starhit.

Instagram @nnoskov.ru

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Николай Носков в настоящий момент уже начал работу над своим новым альбомом, запись которого частично проходит в студии у Виктора Дробыша. Жена музыканта отмечает, что именно желание вернуться на сцену помогло ему встать на ноги.

«У творческих людей ведь настроение часто меняется — взлеты, падения, депрессии… Конечно, случались моменты, когда руки опускались. Но интерес к жизни, какая-то ответственность за семью взяли верх. Ну, а во время репетиций Николай вообще забывает обо всех бедах», — рассказывает Марина Носкова.

По словам супруги артиста, Николай Носков начал правильно питаться и заниматься физическими упражнениями, благодаря этому заметно сбросил вес. Марина признается, что пережить трудности семье помогает вера в бога.

«Я часто хожу в храм, молюсь за Колино здоровье. Мы верующие. Мечтаем съездить в Нило-Столобенскую пустынь — знаменитый мужской монастырь. А еще в хороший санаторий. Но пока финансы не позволяют осуществить все намерения: лечение очень дорогое — счет на миллионы», — говорит супруга музыканта.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — Николай Носков запел после перенесенного инсульта.