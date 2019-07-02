Число безвизовых стран для россиян увеличилось вдвое за 10 лет

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Компания Henley&Partners составила рейтинг «Индекс паспортов», отражающий изменения в безвизовом режиме.

Фото : РИА Новости / Михаил Воскресенский

За последние десять лет Российская Федерация почти вдвое увеличила число стран с безвизовым въездом для своих граждан, пишет URA.RU.

Об этом свидетельствует рейтинг «Индекс паспортов», который составили аналитики консалтинговой компании Henley& Partners. Список отражает изменения в безвизовом режиме стран мира к началу третьего квартала 2019 года.

«Граждане РФ сегодня могут посещать 116 стран, не оформляя визу. Еще в 2009 году россияне могли посещать без виз всего 60 стран мира», — говорится в исследовании.

При этом Россия за три месяца 2019 года опустилась на четыре строчки по уровню свободы передвижения и выбыла из ТОП-50. В прошлом квартале наша страна занимала 47-е место с 118 странами.

Первую строчку рейтинга занимают Япония и Сингапур, чьи граждане могут посещать без виз 189 стран мира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смягчении визового режима в Японии для российских бизнесменов.

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