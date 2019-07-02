Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми с 2020 года

Президент России Владимир Путин подписал поручение об увеличении выплат по уходу за детьми от полутора до трех лет с 1 января 2020 года. Утвержденный перечень поручений главы государства по итогам «Прямой линии» опубликован на сайте Кремля.
Путин поручил внести изменения в закон, предусматривающий «
Правительству поручено подготовить соответствующий доклад главе государства до 1 августа 2019 года.
«Прямая линия с Владимиром Путиным» прошла 20 июня 2019 года. Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал об уже ставшем традиционным формате общения президента с гражданами.