Какой была «Прямая линия» с Владимиром Путиным в 2019 году

, 3:35 Эфирная новость 216

Четыре часа и восемь минут продолжалась в этом году «Прямая линия», за это время российский президент ответил на 81 вопрос.

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Фото, видео: Reuters, Пятый канал

Тема:
«Прямая линия с Владимиром Путиным» — 2019 129

В четверг, 20 июня, в России прошла «Прямая линия» с Владимиром Путиным. Президент за более, чем четыре часа ответил на 81 вопрос. Всего поступило около двух миллионов обращений из разных уголков страны. Остальные так же не останутся без внимания — их по темам сгруппирует администрация президента и доложит.

Успели включиться — почти половина российских регионов от Калининграда до Магадана и Приморья. Что удивило — как никогда было мало телефонных звонков — всего два, и много видеообращений, причем не записных, а именно «вживую». Роман Ишмухаметов — все увидел, услышал и проанализировал основные темы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как чиновники экстренно решали проблемы после жалоб Путину.

Тема:
«Прямая линия с Владимиром Путиным» — 2019 129
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