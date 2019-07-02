«АвтоВАЗ» приостановит производство машин в Тольятти и Ижевске с 3 июля

, 19:29 Эксклюзивное интервью 51

Простой связан с нарушением договора и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО «Завод Автокомпонент».

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Фото, видео : РИА Новости / Анар Мовсумов

Российская компания «АвтоВАЗ» со среды, 3 июля, приостановит выпуск машин на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске. Как пояснил в интервью 5-tv.ru пресс-секретарь организации Сергей Ильинский, простой производства связан с нарушением обязательств по договору и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны одного из поставщиков «АвтоВАЗа» — ООО «Завод Автокомпонент» из Нижнего Новгорода.

«Мы делали все возможное, чтобы не допустить развития этой ситуации, но, к сожалению, она случилось. И сегодня, сейчас, мы предпринимаем все меры для скорейшего возобновления производства. И мы естественно оставляем за собой право взыскать с недобросовестного поставщика понесенные убытки», — подчеркнул Ильинский в интервью 5-tv.ru.

Он также добавил, что приостановка производства никак не отражается на доступности автомобилей Lada в дилерской сети марки. Об изменении ситуации будет сообщено дополнительно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «АвтоВАЗ» отзывает более 32 тысяч автомобилей Largus.

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