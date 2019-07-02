Протонную терапию обсудили на Европейской конференции по рассеянию нейтронов

В Петербурге обсуждают передовые российские разработки в области ядерной медицины. Проекты представили в рамках Европейской конференции по рассеянию нейтронов. Уникальными исследованиями уже заинтересовались врачи и физики с мировыми именами. Ядерные технологии избавляют людей от смертельных заболеваний и помогают создать лекарственные препараты нового поколения.

Особое внимание уделили протонной терапии. В этой сфере Россия занимает лидирующие позиции. В том числе петербургский научный кластер.

«У нас запущена генетическая программа, очень серьезное дело, у нас запущена массовая программа здравоохранения, высокотехнологичная помощь. Сейчас со дня на день будет запущена программа „сайнз“, создание новых установок создание центров мирового уровня вокруг которых будет формироваться кластеры высокотехнологичной медицинской помощи», — заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Мы готовим с „Курчатовским институтом“ масштабное соглашение, мы намерены усилить наши возможности. Объединение наших усилий дает возможность нам прежде всего улучшить качество жизни наших горожан», — отметил глава Петербурга Александр Беглов.

На симпозиуме представили и новые разработки в диагностировании инсультов, болезни Паркинсона, онкологии и сердечно-сосудистой системы. Благодаря мирному атому, современное оборудование, может не просто точно выявить эти заболевания на ранних этапах, но и повысить эффективность лечения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Курчатовского института Михаил Ковальчук выразил надежду, что программа создания мегаустановок в РФ даст свои плоды уже через пять — десять лет.