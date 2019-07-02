Протонную терапию обсудили на Европейской конференции по рассеянию нейтронов

В Петербурге обсуждают передовые российские разработки в области ядерной медицины. Проекты представили в рамках Европейской конференции по рассеянию нейтронов. Уникальными исследованиями уже заинтересовались врачи и физики с мировыми именами. Ядерные технологии избавляют людей от смертельных заболеваний и помогают создать лекарственные препараты нового поколения.
Особое внимание уделили протонной терапии. В этой сфере Россия занимает лидирующие позиции. В том числе петербургский научный кластер.
На симпозиуме представили и новые разработки в диагностировании инсультов, болезни Паркинсона, онкологии и сердечно-сосудистой системы. Благодаря мирному атому, современное оборудование, может не просто точно выявить эти заболевания на ранних этапах, но и повысить эффективность лечения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Курчатовского института Михаил Ковальчук выразил надежду, что программа создания мегаустановок в РФ даст свои плоды уже через пять — десять лет.