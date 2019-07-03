Китайский Xiaomi назвал цены на смартфоны новой линейки CC

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Xiaomi Mi CC9 и его бюджетная версия Mi CC9e доступны в черном, белом и синем цвете.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, YouTube / KD大手哥

В Китае представили два новых смартфона от Xiaomi, пишет «Экономика сегодня».

Цены на Xiaomi Mi CC9 и его бюджетную версию Mi CC9e на китайском рынке начинаются от 1799 юаней (16,6 тысячи рублей) и 1299 юаней (12 тысяч рублей) соответственно. Оба гаждета доступны в черном, белом и синем цвете.

Xiaomi Mi CC9 оснащен AMOLED-дисплеем диагональю 6,39 дюйма, тройной камерой, процессором Snapdragon 710 SoC, 6 гигабайтами оперативной памяти и 64 или 128 гигабайтами внутренней.

Бюджетный Mi CC9e отличается от стандартного меньшим дисплеем (6,088 дюйма) и процессором — Snapdragon 665.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о первых смарт-телевизорах Xiaomi, которые представили на российском рынке.

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Китайский Xiaomi назвал цены на смартфоны новой линейки CC

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