Китайский Xiaomi назвал цены на смартфоны новой линейки CC

В Китае представили два новых смартфона от Xiaomi, пишет «Экономика сегодня».

Цены на Xiaomi Mi CC9 и его бюджетную версию Mi CC9e на китайском рынке начинаются от 1799 юаней (16,6 тысячи рублей) и 1299 юаней (12 тысяч рублей) соответственно. Оба гаждета доступны в черном, белом и синем цвете.

Xiaomi Mi CC9 оснащен AMOLED-дисплеем диагональю 6,39 дюйма, тройной камерой, процессором Snapdragon 710 SoC, 6 гигабайтами оперативной памяти и 64 или 128 гигабайтами внутренней.

Бюджетный Mi CC9e отличается от стандартного меньшим дисплеем (6,088 дюйма) и процессором — Snapdragon 665.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о первых смарт-телевизорах Xiaomi, которые представили на российском рынке.