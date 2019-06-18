Xiaomi представила первые смарт-телевизоры в России

Компания Xiaomi впервые презентовала смарт-телевизоры в России, пишет ФАН.

В конце июня в России стартуют продажи 32-дюймового Mi TV 4A, а также 43 и 55-дюймовые Mi TV 4S. Цена первого устройства в РФ составит 11 999 рублей, второго — 22 999 рублей и 33 999 соответственно. Во всех телевизорах предустановленны популярные сервисы для персонального подбора контента.

Кроме того, в Xiaomi представила смартфон с выдвижной селфи-камерой Redmi K20 (Mi 9T), браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об «умной» кормушке для домашних животных от Xiaomi.