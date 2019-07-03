В Европе наконец определились с кандидатурами на руководящие посты в ЕС

, 7:24 Эфирная новость 63

Переговоры длились почти четыре дня. Эксперты полагали, что такая задержка даже может стать началом развала Евросоюза.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

В Европе, спустя четыре дня напряженных переговоров, наконец согласовали кандидатуры на руководящие посты ЕС.

Так, главной в Евросоюзе может впервые стать женщина. На пост главы Еврокомиссии выдвинута 60-тилетняя Урсула фон дер Ляйнен. Сейчас она министр обороны Германии. Многодетная мать, по образованию — гениколог. Она должна сменить т Жана-Клода Юнкера…

На пост номер два в иерархии, главы Евросовета претендует Шарль Мишель, премьер-министр Бельгии. Он сядет в кресло Дональда Туска.

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Европейскую дипломатию может возглавить вместо Федерики Могеррини — Жозепп Боррелль — глава испанского МИДа.

Главой Европейского Центробанка готова стать Кристин Лагард — ныне глава МВФ. Сменит она Марио Драги.
Мандат нынешних евро-чиновников истекает 31 октября.

Номинантов должны одобрить новым составом Европарламента. И это будет очень непросто — после майских выборов в Страсбурге добавилось Евроскептиков, а депутатам от Британии судьба Большой Европы и вовсе безразлична, у них на осень запланирован Brexit.

Показательно — сегодня на первом заседании британские депутаты брекзитеры во время исполнения гимна ЕС демонстративно повернулись к залу спиной.

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