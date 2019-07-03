Гороскоп на 3 июля: Козероги, знание ваше будущее!

Ваша мантра сегодня, Козерог: знай больше, расти больше.! Если вы сейчас учитесь в университете, почитайте ваши книги. Скорпион, вы многое принесешь на стол. Пробудитесь к своей внутренней силе. Преодолеть проблемы с самооценкой мешают жить той процветающей жизнью, которую вы заслуживаете. Овен, а что, если вы - ваше единственное ограничение? Испытайте себя, чтобы сделать вещи по-другому. Использование внутренней магим поможет вам найти решение.

Овен — гороскоп на сегодня, 3 июля

Что, если вы - ваше единственное ограничение? Сегодняшний день приносит с собой напоминание о том, что границы, которые вы воспринимаете, являются лишь иллюзией. Испытайте себя, сделайте что-то по-другому, чтобы взглянуть на ваши проблемы по-другому. Использование внутренней магии поможет вам найти решение, которое вы ищете.

Космический совет: использование внутренней магии поможет вам найти решение, которое вы ищете.

Телец — гороскоп на сегодня, 3 июля

Какой ваш язык любви, Телец? Что нужно, чтобы почувствовать себя королевой своего замка? На этой неделе боги изобилия улыбаются и вам, и вашему кавалеру. Не может быть лучшего времени, чтобы потворствовать каждой своей фантазии и тратить все на роскошь. Думаете о совместном отдыхе? Сделайте это!

Космический совет: боги Изобилия улыбаются и вам, и вашему кавалеру.

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Близнецы — гороскоп на сегодня, 3 июля

Ожидайте неожиданное в начале недели. Когда планы рухнут, вы поймете, что сюрпризы не всегда полезны. У вас есть два варианта, Близнецы: обвинять обстоятельства в хаосе или смотреть на ситуацию с более высокой точки зрения. Обещайте практиковать доброту и сострадание к себе и другим. Начало разговора о том, что важно, поможет вам найти решение.

Космический совет: вы можете обвинить ваши обстоятельства в хаосе или посмотреть на ситуацию с более высокой точки зрения.

Рак — гороскоп на сегодня, 3 июля июля

Когда кто-то по уши влюблен в тебя, это видно. Когда кто-то больше не вкладывается в развитие ваших отношений, это тоже видно. Помните о знаках и о том, что они вам открывают. Есть хороший шанс, что вы действуете из паранойи, а не из внутреннего знания. Если сомневаетесь, идите внутрь себя. Заземление вашей энергии поможет вам освободиться от страхов, возникающих на пути к гармоничным отношениям.

Космический совет: есть большая вероятность, что вы действуете из паранойи, а не из внутреннего знания.

Лев — гороскоп на сегодня, 3 июля

Как долго вы собираетесь чистить вещи под ковром? Позвольте трещинам раскрыться, чтобы они могли исцелиться. Основной сдвиг в динамике на картах.

Если ваша любовь сильна, верьте, что вы найдете способ пережить волнения в ваших отношнеиях. Не забудьте быть добрыми и нежными с собой и другими. Каждый сейчас проходит свой катарсис.

Космический совет: Если ваша любовь сильна, верьте, что вы найдете способ пережить волнения в ваших отношнеиях.

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Дева — гороскоп на сегодня, 3 июля

Ваши сверхспособности сегодня: любовь, сострадание и сочувствие. Возможность создать зону без суждений, где ваши близкие могут быть теми, кто они есть, без масок. Держите место для реальных разговоров, Дева. Пространство, где истории становятся лекарством для души. Помните, это привилегия быть любимым вами. Не позволяйте своей привязанности быть причиной, по которой кто-то нарушает ваши границы или каким-либо образом не уважает вас.

Космический совет: не позволяйте своей привязанности быть причиной вашего беспокойства.

Весы — гороскоп на сегодня, 3 июля

Ваше настроение сегодня: экстраординарная кошка. Не заставляйте себя делать что-либо (или иметь социальное взаимодействие), к которому вы не совсем готовы. Это может привести к серьезным психическим и эмоциональным повреждениям. Как вы хотите провести свободное время: перебирая любимую книгу с чашкой холодного латте в другой руке?

Космический совет: не заставляйте себя делать то к чему вы не готовы.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 3 июля

Не пугайтесь причудливых названий. Это всего лишь игра, Скорпион. Оставайтесь в своей истине и стойте, несмотря на сопротивление, и в конечном итоге вы заслужите уважение своих сверстников. Слово совета: не позволяйте своему внутреннему мриру действовать по-своему. Проявив доброту и сострадание, вы достигнете желаемых результатов, не ранив никого из сделки.

Космический совет: выдохните и сосчитайте до десяти

Стрелец — гороскоп на сегодня, 3 июля

Стрельцы, между вами и вашим партнером существует глубокое эмоциональное и духовное понимание, которое выходит за рамки слов. Продолжайте поддерживать друг друга в этом путешествии и оставляйте место для роста. Для некоторых из вас химия, которую вы испытываете, является чисто творческой.

Космический совет: продолжайте поддерживать свою вторую половину.

Козерог — гороскоп на сегодня, 3 июля

Временное расставание с любимым может случиться у некоторых из вас, Козероги. Но это и к лучшему — издалека всегда проще оценить ситуацию. Возможно, это поможет здраво взглянуть на происходящее и покончить с токсичными отношениями. Космический совет: не расстраивайтесь из-за расставаний.

Водолей — гороскоп на сегодня, 02 июля

Цитата Тейлора Дженкинса Рейд станет мантрой дня для Водолеев: «Люди думают, что близость связана с сексом. Но близость — это правда. Когда ты понимаешь, что можешь сказать кому-то правду, когда ты можешь показать себя им, когда ты стоишь перед ними голыми и их ответ „ты в безопасности со мной“ — это близость».

Космический совет: не бойтесь сказать правду близким.

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Рыбы — гороскоп сегодня, 02 июля

Рыбы, да вы счастливчики! Сегодня вы именно там, где вам стоит быть — творите, все получится! Может, у вас и нет возможности улететь на Карибы — но точно есть возможность устроить карибскую вечеринку прямо у себя дома!

Космический совет: творите, у вас все получится!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет всех представителей знаков зодиака на неделе с 1 по 7 июля.