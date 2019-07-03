Видео ожесточенных протестов эфиопской общины в Израиле

В нескольких городах Израиля возникли стихийные акции протестов представителей эфиопской общины из-за убийства полицейским 19-летнего выходца из этой африканской республики, пишет News.ru.
Накал противостояния демонстрантов и правоохранителей в некоторых местах достиг точки кипения. Так, на одном из выездов из Тель-Авива десятки эфиопов заблокировали автомобиль, который пытался прорваться через пикеты. Полицейским удалось спасти от расправы водителя, но машина, судя, по видеокадрам, была сожжена.
תיעוד: שריפת ניידת משטרה במהלך מחאת יוצאי אתיופה בנתניה@hadasgrinberg ואורלי אלקלעי pic.twitter.com/BGGoTAd2Cc— כאן חדשות (@kann_news) 2 июля 2019 г.
Израильские правоохранители уже заявили, что среди них — 47 пострадавших, и более не церемонятся с протестантами. На кадрах очевидцев видно, как они жестко «укладывают лицом в асфальт» одного из митингующих, и отгоняют его единомышленников.
מחאת יוצאי אתיופיה: מפגינים יידו אבנים לעבר תחנת משטרה באשקלון— כאן חדשות (@kann_news) 2 июля 2019 г.
(צילום: יוסי פרטוק, אשקלונט)@Itsik_zuarets pic.twitter.com/mnfi8RftFM
Также в районе Хайфы, Хадеры, Петах-Тиквы, Ашдода, Нетивота, Кирьят-Малахи, Иерусалима представители эфиопской общины жгут покрышки, блокируют автострады, швыряют камни в полицейских, а те отвечают слезоточивым газом и шумовыми гранатами.
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