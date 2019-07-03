Видео ожесточенных протестов эфиопской общины в Израиле

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Пострадали десятки полицейских, однако ситуация остается под контролем властей.

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Фото, видео : Reuters, Twitter @kann_news

В нескольких городах Израиля возникли стихийные акции протестов представителей эфиопской общины из-за убийства полицейским 19-летнего выходца из этой африканской республики, пишет News.ru.

Накал противостояния демонстрантов и правоохранителей в некоторых местах достиг точки кипения. Так, на одном из выездов из Тель-Авива десятки эфиопов заблокировали автомобиль, который пытался прорваться через пикеты. Полицейским удалось спасти от расправы водителя, но машина, судя, по видеокадрам, была сожжена.

Израильские правоохранители уже заявили, что среди них — 47 пострадавших, и более не церемонятся с протестантами. На кадрах очевидцев видно, как они жестко «укладывают лицом в асфальт» одного из митингующих, и отгоняют его единомышленников.

Также в районе Хайфы, Хадеры, Петах-Тиквы, Ашдода, Нетивота, Кирьят-Малахи, Иерусалима представители эфиопской общины жгут покрышки, блокируют автострады, швыряют камни в полицейских, а те отвечают слезоточивым газом и шумовыми гранатами.

Задержано около 60 протестующих. К массовым беспорядкам привела гибель 19-летнего представителя общины, которого застрелил 30 июня сотрудник правоохранительных органов. По версии полицейского, которую приводят местные СМИ, он применил оружие, когда разнимал драку между молодыми людьми и сам подвергся нападению с их стороны.

В девятимиллионном Израиле живут около 130 тысяч выходцев из Эфиопии и их потомков, которые исповедуют иудаизм или были на своей «географической родине» принудительно обращены в христианство. Они часто жалуются на дискриминацию и полицейскую жестокость, отвечая на наиболее резонансные случаи массовыми протестами.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как в Израиле аварийно сел пассажирский самолет.

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