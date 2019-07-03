Девять человек пострадали при обрушении конструкций на спортивных играх в Якутии

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Инцидент произошел 3 июля в многофункциональном спортивном зале имени Захарова-Сахаачча.

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Фото, видео : SakhaLife

Девять человек, в том числе двое детей, пострадали из-за обрушения деревянной конструкции ограждения батареи в Якутии. Инцидент произошел в среду, 3 июля, на республиканских спортивных играх в Амгинском улусе в зале имени Захарова-Сахаачча, сообщает «Новости Якутии».

Вопреки требованиям безопасности организаторы игр, в которых принимали участие более трех тысяч человек, запустили в помещение большое количество болельщиков.

«В нарушение правил безопасности организаторы приняли решение пропустить в зал всех пришедших. Болельщики в нарушение техники безопасности и нахождения в спортивных объектах сели на ограждения батареи отопления, установленные вдоль стен спортивного комплекса», — говорится в сообщении.

В результате обрушения пострадали болельщики и члены местной женской волейбольной команды. Двое детей и трое взрослых получили легкие травмы и были отпущены домой. Другие четверо человек в настоящий момент находятся под наблюдением врачей.

Отмечается, что по распоряжению властей после произошедшего меры безопасности на мероприятии были усилены.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — момент поломки аттракциона в «Сокольниках», откуда выпали дети.

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