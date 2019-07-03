Итальянский социал-демократ Сассоли стал спикером Европарламента

Итальянский социал-демократ Давид-Мария Сассоли избран спикером Европарламента нового созыва. Срок его полномочий истечет через два с половиной года, сообщает РИА Новости.

Депутат по результатам второго тура голосования заручился поддержкой 345 парламентариев. При этом минимальное количество голосов, необходимое для победы — 334.

Бывший 63-летний журналист был избран в Европарламент от Демократической партии в 2009 году. Через пять лет был переизбран и получил место в Центральном избирательном округе. В июле 2014 года он стал вице-спикером Европарламента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Европе наконец определились с кандидатурами на руководящие посты в ЕС. Переговоры длились почти четыре дня. Эксперты полагали, что такая задержка даже может стать началом развала Евросоюза.