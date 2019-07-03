Видео с нападением на российскую семью в Грузии оказалось старым

Видео с нападением на российскую семью в Грузии, распространившееся в сети, было снято пять лет назад. Речь идет о кадрах, на которых несколько грузинских радикалов потребовали «убрать» из салона автомобиля георгиевскую ленточку. При этом нападавших даже не смутил тот факт, что в машине находились дети.

Как стало известно 5-tv.ru, данные кадры проходили в одном из сюжетов на телеканале РЕН ТВ еще в 2014 году. Эту же информацию в беседе с РИА Новости подтвердили представители МВД Грузии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что грузинская звезда джаза Нино Катамадзе отказалась от концертов в России из-за протестных акций в родной стране.