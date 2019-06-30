Грузинская звезда джаза Нино Катамадзе отказалась от концертов в России

Грузинская джазовая звезда Нино Катамадзе отказалась от выступлений в России. Об этом артистка сообщила на своей странице в Facebook.

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Как объяснила в своей эмоциональной публикации 46-летняя Катамадзе, ее решение связано с начавшимися в Грузии антироссийскими протестами. Нино отметила, что за последний ее концерт в России, который прошел 22 июня, соотечественники певицы буквально ополчились против нее.

«Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!» — отрезала Катамадзе.

Ранее 5-tv.ru уже сообщал о протестах в Грузии, которые начались из-за того, что во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) делегата из РФ Сергея Гаврилова посадили в кресло представителя Грузии. Инцидент вызвал недовольство некоторых политических партий.