Минсельхоз планирует начать контролировать сбор ягод и грибов

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Дикоросы обладают высоким экспортным потенциалом, подчеркнули в ведомстве.

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Фото, видео : ТАСС / Валерий Матыцин

Минсельхоз РФ планирует начать контролировать сбор ягод, орехов, березового сока, лекарственных растений и грибов, поскольку так называемые дикоросы обладают высоким экспортным потенциалом. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовых инициатив для общественного обсуждения во вторник, 2 июля.

Согласно проекту постановления, Минсельхоз должен стать «уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности по сбору, переработке, обороту дикорастущих пищевых ресурсов». Однако сроки обсуждения документа пока не называются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минсельхоз выступил за введение минимальной розничной цены на вино.

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