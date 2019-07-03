Минсельхоз планирует начать контролировать сбор ягод и грибов

Минсельхоз РФ планирует начать контролировать сбор ягод, орехов, березового сока, лекарственных растений и грибов, поскольку так называемые дикоросы обладают высоким экспортным потенциалом. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовых инициатив для общественного обсуждения во вторник, 2 июля.

Согласно проекту постановления, Минсельхоз должен стать «уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности по сбору, переработке, обороту дикорастущих пищевых ресурсов». Однако сроки обсуждения документа пока не называются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минсельхоз выступил за введение минимальной розничной цены на вино.